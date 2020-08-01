Дезинфекция проводится безопасным для людей раствором - Бекшин

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин прокомментировал проводимую в мегаполисе масштабную дезинфекцию и назвал ее одним из ключевых инструментов профилактики коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Бекшин отметил, что во всем мире для профилактики особо опасных инфекций, к которым относится коронавирусная инфекция, одним из эффективных методов является дезинфекция.

Коронавирус является крупным вирусом, который не задерживается в воздухе. Он оседает на поверхностях: на поручнях, лестничных маршах, дверных ручках, дворовой территории, поэтому необходимо проводить дезинфекцию", - сказал он.

Кроме того, Жандарбек Бекшин разъяснил, что для дезинфекции и борьбы с коронавирусом используются сертифицированные, зарегистрированные не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС, дезинфицирующие средства. В основном применяется "Глюкозамин" и "Акма Хлор" в дозах, которые безопасны для человека: "Глюкозамин" используется в дозе 0,003%, "Акма Хлор" используется в дозе 0,05 - это безопасная концентрация.

Следует отметить, что за концентрацией дезинфицирующего вещества, используемого для обработки территории города, контроль проводится на постоянной основе.

За текущий год при работе подрядных организаций отобрали на лабораторные исследования 285 проб. Постоянно ведется лабораторный контроль за работой этих организаций", - подчеркнул главный государственный санитарный врач города.

Вместе с тем, Бекшин прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию, о якобы возникновении пневмонии от дезинфицирующих работ. Главный санврач мегаполиса опроверг мнение о том, что дезинфекция вызывает пневмонию, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

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