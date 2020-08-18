Пришло время осознать, насколько сложной была ситуация - Шукеев

Туркестан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области с 17 августа начинается постепенное смягчение карантинных мер. Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составил 0,8%, в целом ситуация стабилизировалась, передает Kazakhstan Today.

Послабление карантина - не повод для расслабления. Наоборот, пришло время осознать, насколько была сложная ситуация. Мы должны извлечь урок из этой ситуации и избегать мест массового скопления. Несмотря на карантин, жители области проводили свадьбы и беташары. Сознательный человек должен понимать, что создание угрозы для жизни других - это преступление. Население должно продолжить соблюдать масочный режим, а мобильные группы - проводить регулярные рейды. Каждый аким должен стать примером. Начните с себя, нужно поменять сознание, психологию. Еще раз напомню, что акимы и руководители ведомств несут прямую ответственность за соблюдение режима карантина", - сообщил аким области Умирзак Шукеев на еженедельном аппаратном совещании.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, усиленные ограничительные мероприятия вступают в силу в выходные дни. Запрещается проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий. Работа крытых и открытых продовольственных рынков будет полностью приостановлена в выходные дни. Обслуживание осуществляется только в рабочие дни с 10.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни будут закрыты торговые дома.

Также пока приостановлены междугородные и межрайонные автобусные перевозки. В то же время, количество детей в дежурных группах детских дошкольных учреждений не должно превышать 15 человек. Кроме того, бани будут открыты только в рабочие дни до 21.00. Салоны красоты и объекты оказывающие косметологические услуги смогут работать в будние дни до 18.00, в субботу и воскресенье их деятельность будет приостанавливаться.

Напомним, 16 августа главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о смягчении карантина.

Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 15 августа "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", страны, из которых пассажиры прибывают в Казахстан международными авиарейсами, поделили на три категории. Прибывающим в Казахстан из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования.

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