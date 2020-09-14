В Нур-Султане изменили смягчение карантина

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева внесла изменения в постановление "О поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султане", передает Kazakhstan Today.

В подписанном документе значатся следующие изменения и дополнения:

- Подпункт 4.23 пункта 3 изложить в следующей редакции:

организацию работы бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров и другое), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов";

Пункт 3 дополнить после слов "с запретом проведения театральных представлений" словами "бассейнов без водных аттракционов, также расположенного в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" пляжного клуба "SkyBeachClub" в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, с заполняемостью не более 50 процентов от проектной мощности…";

- "Подпункт 3.15. пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции:

организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов. При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий";

-"Пункт 3.24 пункта 3 изложить в следующей редакции:

организацию работы междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок";

-"Подпункт 3.10 пункта 3 изложить в следующей редакции:

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни".

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