Прибывающих из Турции и ОАЭ казахстанцев без ПЦР-анализа будут помещать в стационар

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что казахстанцев, прибывающих из 21 страны без справок о прохождении ПЦР-анализа на COVID-19, будут изолировать в стационарах на два дня, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача на транспорте, иностранные граждане должны будут иметь справку об отрицательном результате на COVID-19 со сроком не более трех дней в момент пересечения госграницы, "в противном случае не будут приняты на борт воздушного судна из аэропорта вылета".

А граждане Казахстана в случае отсутствия справки сразу с борта по прибытии будут помещены на двухдневный карантин в стационар для сдачи ПЦР-анализа на COVID-19", - заявил Байгабулов.

Он отметил, что новые требования будут введены в первой декаде октября и пояснил, что авиакомпании будут информировать авиапассажиров, покупающих билеты в Казахстан, о дополнительных требованиях по COVID-19.

Эпидемиологами санитарно-эпидемиологической службы на транспорте совместно с представителями авиакомпаний, аэропортов и других заинтересованных органов отрабатываются вопросы по организации работы в условиях введения дополнительных требований для всех лиц, пребывающих в Казахстан авиарейсами с октября из стран второй категории (21 страна). Авиакомпаниями будут информированы о дополнительных требованиях по COVID-19 авиапассажиры, покупающие билеты в Казахстан", - рассказал Байгабулов.





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