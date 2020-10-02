Смягчений карантина на данном этапе не будет - Цой

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, ждать казахстанцам смягчения или ужесточения карантина, передает Kazakhstan Today.

Смягчений на данном этапе не будет. Будут указаны отдельные меры, которые связаны с перелетами и переходом границ, которые я уже озвучил", - сказал Цой.

По словам министра здравоохранения, действия непосредственно самого министерства направлены на улучшение ситуации.

Вы видите, можете почувствовать, что улучшение произошло. У нас сейчас нет такого ажиотажа, есть лекарства в аптеках, у нас дополнительные койки развернуты. Все меры, которые нужны, приняты", - сказал глава МЗ РК.

Ранее глава Минздрава рассказал о том, как в Казахстане будут усиливать карантинные меры на фоне распространения COVID-19 в ряде стран. Кроме того, министр сообщил о результатах испытания казахстанской вакцины от COVID-19.

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