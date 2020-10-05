Премьер-министр Казахстана рассказал о выделенных на противоэпидемические меры средствах

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин рассказал о выделенных на противоэпидемические мероприятия средствах, передает Kazakhstan Today.

В своем ответе на депутатский запрос Аскар Мамин написал, что на противоэпидемические мероприятия в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год выделено 125 283,5 млн тенге.

Кроме того, при корректировке республиканского бюджета на 2020 год дополнительно предусмотрено 19 808,9 млн тенге на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий, уточнил глава правительства.

По словам Мамина, для борьбы с коронавирусной инфекцией из резерва правительства выделили 181 510 млн тенге на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, лекарств, медицинского и лабораторного оборудования и т.д.

Премьер-министр рассказал о планах по повышению заработной платы медицинским работникам в ближайшие три года. По его словам, в проекте закона "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" предусмотрены расходы на повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников: на 2021 год - 222,3 млрд тенге, на 2022 год - 361,7 млрд тенге, на 2023 год - 557,5 млрд тенге.

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