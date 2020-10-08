Число больных коронавирусом в Казахстане вновь растет - Минздрав

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов в ходе онлайн-брифинга в СЦК сообщил, что в Казахстане опять могут быть введены строгие карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

По словам Коджахметова, карантинные меры не дают ожидаемых результатов, число заболевших коронавирусом растет.

Несмотря на стабилизацию ситуации, ожидаемых результатов от карантинных мер не достигнуто. Число больных вновь возрастает, вы это видите ежедневно. Если граждане не будут выполнять требования санитарных врачей, вполне вероятно, что будут опять введены строгие карантинные меры", - заявил представитель МЗ РК.

Он проинформировал, что по состоянию на 7 октября зарегистрировано 108 362 заболевших COVID-19. За последние сутки инфекция выявлена у 66 граждан, произошел рост на 0,6%. 3145 пациентов находятся на лечении, 103 465 выздоровели, 1752 казахстанца скончались.

Коджахметов также отметил, что со 2 апреля по 7 октября 2020 года в стране зарегистрирован 2551 ребенок с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция".

На сегодняшний день COVID-19 болеют 74 ребёнка от месяца до 18 лет. Больше всего случаев выявлено в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях", - уточнил он.

По его словам, у 32 детей болезнь протекает бессимптомно, у 31 - в легкой степени, у 7 - средней степени тяжести.

В том числе у одного диагностирована пневмония бактериального характера и ещё у одного - вирусная пневмония как осложнение COVID-19 с характерными симптомами. Под наблюдением 46 школьников и трое детсадовцев", - добавил Коджахметов.

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