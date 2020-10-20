В Казахстане значительно сократилась стоимость ПЦР-тестов на коронавирус

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане на очередном заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает Kazakhstan Today.

Так, согласно решению МВК, с 19 октября в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тыс. тенге.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, в Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая КВИ (темп прироста - 0,09%), инфекционные койки загружены на 16%. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96%. За последние 3 недели в стране проведено около 17 тыс. рейдов, выявлено более 7 тыс. нарушений карантинного режима.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что в связи со снижением цен на рынке расходных материалов, министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР-исследования до 22%

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