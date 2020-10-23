Казахстанцев, возвращающихся из-за границы без ПЦР-анализа, не пустят в самолет

С 26 октября все пассажиры, в том числе граждане Казахстана, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы", - сообщил Байгабулов.
При этом дети до 5 лет освобождаются от необходимости иметь результаты ПЦР-анализа.
По словам санврача, казахстанцев, возвращающихся на родину, не запустят на борт самолета в аэропорту вылета без ПЦР-обследования. К авиакомпаниям, которые запускают на борт пассажиров без ПЦР-тестов, будут применять меры.
Ранее сообщалось, что с 26 октября Казахстан сокращает количество международных авиарейсов. А с ноября будет сокращено количество рейсов с Турцией.
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