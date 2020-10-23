Казахстанцев, возвращающихся из-за границы без ПЦР-анализа, не пустят в самолет

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - На международных авиарейсах вводятся дополнительные карантинные ограничения. О них рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazakhstan Today.

С 26 октября все пассажиры, в том числе граждане Казахстана, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы", - сообщил Байгабулов.

При этом дети до 5 лет освобождаются от необходимости иметь результаты ПЦР-анализа.

По словам санврача, казахстанцев, возвращающихся на родину, не запустят на борт самолета в аэропорту вылета без ПЦР-обследования. К авиакомпаниям, которые запускают на борт пассажиров без ПЦР-тестов, будут применять меры.





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