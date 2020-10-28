Авиакомпании принимали на борт пассажиров без ПЦР-справок

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов возмущен безответственным отношением сотрудников авиакомпаний, которые берут на борт пассажиров без ПЦР-справок, передает Kazakhstan Today

Байгабулов напомнил, что 26 октября в постановление главного санитарного врача РК были внесены поправки, согласно которым при отсутствии справки ПЦР на COVID-19 пассажиры международных авиарейсов не допускаются к посадке на борт самолета.

С 27 октября 2020 года все лица, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны быть со справками ПЦР на COVID-19. Однако авиакомпании приняли на борт самолета из стран вылета 42 пассажира без справок о ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. Учитывая это обстоятельство, указанные пассажиры были помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султане и Алматы. В отношении авиакомпаний, допустивших невыполнение введенных ограничений, будет рассмотрена административная ответственность", - сказал Байгабулов.

По его словам, 96% авиапассажиров были со справками ПЦР.

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