Система Orphus

В Северном Казахстане учащиеся школы-интерната заразились коронавирусом

30.10.2020 9424
В Северном Казахстане учащиеся школы-интерната заразились коронавирусом
Петропавловск. 30 октября. Kazakhstan Today - 19 учащихся школы-интерната заразились коронавирусом в СКО, передает Kazakhstan Today.
 
Массовое заражение коронавирусом выявили в одном из учебных заведений Северо-Казахстанской области. Заболели 19 учащихся Мамлютской санаторной школы-интерната. Об этом в Фейсбуке написала замакима района Алмагуль Рамазанова, сообщает "Хабар 24". 
 
Потом информацию подтвердили в управлении контроля качества товаров и услуг. Там сообщили, что инфицированных изолировали в медицинский блок, остальные продолжают учёбу. От официальных комментариев госорганы отказались. 
 
Известно, что в интернате получают образование свыше 200 детей, а сам райцентр Мамлютка закрыт на карантин.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая