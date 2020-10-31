В Северном Казахстане учащиеся школы-интерната заразились коронавирусом

Петропавловск. 30 октября. Kazakhstan Today - 19 учащихся школы-интерната заразились коронавирусом в СКО, передает Kazakhstan Today.

Массовое заражение коронавирусом выявили в одном из учебных заведений Северо-Казахстанской области. Заболели 19 учащихся Мамлютской санаторной школы-интерната. Об этом в Фейсбуке написала замакима района Алмагуль Рамазанова, сообщает " Хабар 24 ".

Потом информацию подтвердили в управлении контроля качества товаров и услуг. Там сообщили, что инфицированных изолировали в медицинский блок, остальные продолжают учёбу. От официальных комментариев госорганы отказались.

Известно, что в интернате получают образование свыше 200 детей, а сам райцентр Мамлютка закрыт на карантин.





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