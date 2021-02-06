В двух регионах Казахстана закрывают школы из-за вспышки коронавируса

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Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - На севере страны всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей. Школы Акмолинской и Северо-Казахстанской областей массово закрываются на карантин. Учеников переводят на дистанционное обучение, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Акмолинской области на карантин закрыто 49 школ. 12 из них в Кокшетау. Санитарные врачи отмечают: каждый десятый заболевший в регионе - школьник. С начала третьей четверти диагноз подтвердился почти у 300 учеников. 14 детей заразились только за последние сутки, сообщает телеканал КТК





Мы сейчас приняли решение в связи с тем, что идет регистрация в учреждениях образования, что при регистрации одного случая заболевания среди школьников, техперсонала, преподавателей общеобразовательных школ мы переводим на две недели на дистанционную форму обучения, чтобы разорвать цепочку и не допустить массового заболевания среди школьников", - сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айнагуль Мусина.

В Северном Казахстане тоже отмечают рост заболевания среди школьников. С начала учебного года ее выявили почти у 500 учеников. При этом 40% заболи именно в третьей четверти. Основная часть училась в штатном режиме. За последние дни на дистанционку перевели пять школ.

В связи с регистрацией коронавирусной инфекции в школе переведены на дистанционную форму обучения: в Есильском районе - Заградовская средняя школа, в Кызылжарском районе - Соколовская, а также Озеринская средняя школа, в районе Магжана Жумабаева - Карагандинская средняя школа и Булаевский комплекс школа-ясли-сад", - сообщает руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев.

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