Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Нур-Султан перешел из "красной" в "желтую" зону по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в столице выявлен 131 новый случай COVID-19. Всего в городе Нур-Султан - 23 482 случая заболевания.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 февраля 2021 года, а "красной" зоне находятся: Акмолинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
По состоянию на 23.59 10 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 199 093 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства