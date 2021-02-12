Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Нур-Султан перешел из "красной" в "желтую" зону по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в столице выявлен 131 новый случай COVID-19. Всего в городе Нур-Султан - 23 482 случая заболевания.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 февраля 2021 года, а "красной" зоне находятся: Акмолинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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