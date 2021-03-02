Нур-Султан снова перешел в "желтую" зону по распространению коронавируса

Напомним, по состоянию на 28 февраля Нур-Султан находился в "красной" зоне. По последним данным, в столице за прошедшие сутки выявлено 42 случая коронавируса, всего в городе зарегистрировано 25 095 случаев КВИ.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
По состоянию на 23.59 28 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрирован 213 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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