Главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление по карантину

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Kazakhstan Today.

Для школ в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено обучение в традиционном формате с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; с 1 марта 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек; обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет".

Дежурные группы в дошкольных организациях независимо от форм собственности разрешено заполняемость не более чем по 25 детей в каждой группе. Запрещено открывать новые дежурные группы. График работы для детских садов в будние с 07.30 до 18.30, запрещена работа в выходные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объекте воспитания его закроют на карантин.

SPA-центрам, SPA-салонам, а также массажным центрам и кабинетам разрешено одновременно принимать не более трех посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Зато график работы разрешили устанавливать в штатном режиме, остается только обязательная предварительная запись клиентов.

Компьютерным клубам, участвующим в пилоте Ashyq, при заполняемости не более 50 процентов, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метра между посетителями либо из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, разрешено работать с 12.00 до полуночи. Допускаются только лица 18 лет и старше. Боулинг-центрам, участвующим в пилотном проекте Ashyq, при заполняемости не более 50 процентов, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, также разрешено работать с 12.00 до полуночи. При этом не допускается проведение конкурсов, кроме интерактивных, не покидая свой стол, коллективных мероприятий.

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