Прибывшего в РК без ПЦР-справки гражданина Узбекистана депортировали

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - 10 марта на территорию РК прибыло 22 международных авиарейса из Германии, Франции, Южной Кореи, Мальдивской Республики, Египта, Турции, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля, из 2972 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2598 человек, без справок прибыло 374 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы - 14 рейсов, 1833 пассажира, со справками - 1798, без справок - 35;

в аэропорт Нур-Султана - 3 рейса, 347 пассажиров, со справками - 195, без справок - 152;

в аэропорт Шымкента - 2 рейса, прибыло 333 пассажира, все со справками;

в аэропорт Актау - 1 рейс, 129 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актобе - 1 рейс, 232 пассажира, со справками - 45, без справок - 187;

в аэропорт Атырау - 1 рейс, 98 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 274 граждан РК прибывших без справок 9 марта тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, 10 марта гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом из Кыргызстана без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Алматы.

По состоянию на 23.59 10 марта в Казахстане зарегистрировано 220 770 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 752 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 220 770 случаев.

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