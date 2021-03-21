В Нур-Султане реанимационные и инфекционные койки для больных КВИ практически переполнены

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Развёрнутых коек для больных коронавирусной инфекцией может быть недостаточно: имеющиеся реанимационные и инфекционные койки почти переполнены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в столице обсуждалась на ежедневной планерке с главными врачами города. В городских стационарах будут разворачиваться дополнительные койки в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт акимата столицы.

В день по городу регистрируется около 300 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодня в стационарах лежит уже 451 человек. Загруженность коек составляет 63%. В целом Нур-Султан готов развернуть до 5 тыс. коек для лечения больных с КВИ и задействовать в этом все медицинские организации города. Но нужно понимать, что всех ресурсов не хватит при несоблюдении гражданами санитарных норм. Если дело так пойдет и дальше, мы можем столкнуться с третьей волной заболевания коронавирусом", - подчеркнули в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана.

В управлении отметили, что в настоящее время уже развернуты койки в Многопрофильной детской больнице №3, и после праздников, в зависимости от эпидемиологической ситуации, они будут развернуты в Научно-исследовательском институте травматологии (НИИТО).

По словам столичных врачей, рост заболевших произошел из-за несоблюдения профилактических мер гражданами.

Как показывает статистика, рост заболевших приходится после первых мартовских праздников, когда население с желанием отпраздновать 8 Марта начало посещать места массового скопления, забыло про масочный режим. Мы настоятельно рекомендуем гражданам воздержаться от празднования предстоящего Наурыз мейрамы, не звать гостей и самим воздержаться от походов в гости. Койки инфекционных стационаров заполняются каждый день! Если так продолжится, пора будет бить тревогу", - подчеркнули в ведомстве.

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