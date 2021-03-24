В Алматы намерены увеличить количество проводимых ПЦР-тестов

АЛМАТЫ. 23 МАРТА - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в ходе онлайн-совещания с руководителями лабораторий, где проводятся ПЦР-исследования, отметил необходимость принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тыс. до 25 тыс. исследований в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы проведения ПЦР-диагностики горожан на коронавирусную инфекцию, заслушаны отчеты по имеющимся резервам и готовности к увеличению масштабов исследований на фоне осложненной эпидемиологической ситуации. Отмечено, что если ранее потребность горожан в ПЦР-тестах составляла 4 тыс., то с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации суточный объем проводимых исследований увеличился до 8 тыс.

Ержан Бабакумаров отметил, что перед лабораториями города стоит задача: принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тыс. до 25 тыс. исследований в сутки. Для этого даны поручения по увеличению количества заборных групп, а также выстраиванию бесперебойной работы лабораторий путем введения двухсменного режима.

Поручено рассмотреть возможность по дальнейшему наращиванию объема проводимых исследований в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации и распространения на территории города эпидемии COVID-19.

Также руководителям лабораторий поручено обеспечить неснижаемый месячный запас тест-систем и расходных материалов.

Главный государственный санврач города Жандарбек Бекшин обратил внимание руководства лабораторий на необходимость обеспечения строгого соблюдения противоэпидемического и дезинфекционного режима в заборных пунктах для того, чтобы не допускать заражения посетителей.

В целом на сегодняшний день в лабораториях, расположенных на территории города Алматы, проведено 1,1 млн тестов, из которых 30 тыс. - положительные.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение карантинных мер - социальной дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещений мест скопления людей, в особенности лицам группы риска - страдающим хроническими заболеваниям и старше 65 лет.

Список ПЦР-лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19:

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