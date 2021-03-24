В Алматы намерены увеличить количество проводимых ПЦР-тестов

АЛМАТЫ. 23 МАРТА - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в ходе онлайн-совещания с руководителями лабораторий, где проводятся ПЦР-исследования, отметил необходимость принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тыс. до 25 тыс. исследований в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы проведения ПЦР-диагностики горожан на коронавирусную инфекцию, заслушаны отчеты по имеющимся резервам и готовности к увеличению масштабов исследований на фоне осложненной эпидемиологической ситуации. Отмечено, что если ранее потребность горожан в ПЦР-тестах составляла 4 тыс., то с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации суточный объем проводимых исследований увеличился до 8 тыс.
Ержан Бабакумаров отметил, что перед лабораториями города стоит задача: принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тыс. до 25 тыс. исследований в сутки. Для этого даны поручения по увеличению количества заборных групп, а также выстраиванию бесперебойной работы лабораторий путем введения двухсменного режима.
Поручено рассмотреть возможность по дальнейшему наращиванию объема проводимых исследований в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации и распространения на территории города эпидемии COVID-19.
Также руководителям лабораторий поручено обеспечить неснижаемый месячный запас тест-систем и расходных материалов.
Главный государственный санврач города Жандарбек Бекшин обратил внимание руководства лабораторий на необходимость обеспечения строгого соблюдения противоэпидемического и дезинфекционного режима в заборных пунктах для того, чтобы не допускать заражения посетителей.
В целом на сегодняшний день в лабораториях, расположенных на территории города Алматы, проведено 1,1 млн тестов, из которых 30 тыс. - положительные.
Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение карантинных мер - социальной дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещений мест скопления людей, в особенности лицам группы риска - страдающим хроническими заболеваниям и старше 65 лет.
Список ПЦР-лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19:
1. НЦЭ - улица Жибек Жолы, 3 ([email protected]) 382-3565
2. КДЛ ОЛИМП - улица Толе би, 83; 292-1129, [email protected]
3. ТОО "INVITRO" - улица Кунаева 32 [email protected], тел 2585888
4. ТОО "Alatau Clinic" - улица Талды Арал ,2; [email protected] ,тел 3391726
5. ТОО "El Lab PCR" - микрорайон Каргалы, улица Кенесары хана, 61-А, [email protected], 364-6464
6. ТОО "Аква Лаб" - улица Сейфуллина 287, [email protected], 346-7676
7. ТОО "Приват клиник Алматы" - микрорайон Мирас, 45, [email protected], +77017837937
8. ТОО "Гамма Лаб" - улица Ходжанова, 55-А, [email protected], 313-1737
9. ТОО "Innosol" - улица Казыбека би, 96; [email protected]
10. Модульная лаборатория ДГКИБ - микрорайон Теректы, улица Ташкентский тракт, 541, [email protected]
11. ТОО "Нур-лаб-2030" - микрорайон Беспакова, 60-Б, [email protected], +77076950244
12. ТОО "Медицина 100+" - улица Ашимова, дом 1К, [email protected] +7707663387
13. ННЦ ООИ им. М. Айкимбаева (ЦРЛ) - улица Капальская, 14, [email protected], 223-3821
14. ТОО "КасМед" - ул. Байкадамова, 5, [email protected], 344-0303
15. ТОО "Medical Partners Korea Qazaqstan" - улица аль-Фараби, БЦ "Нурлытау"; [email protected], 355-4100
16. ТОО "Национальный центр биотехнологии" филиал - улица Капальская, 14, [email protected]
17. ТОО "Иммунотест" - улица Габдуллина, 24, [email protected], 292-2289
18. ТОО "SMLAB" - улица Шагабутдинова, 169, [email protected]
19. ТОО "Клиника МИПО" - улица Торайгырова, 49/1, [email protected], 339-7002
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства