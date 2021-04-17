В Великобритании обнаружили новый мутированный штамм коронавируса

ЛОНДОН, 16 АПРЕЛЯ - Новый штамм-мутант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.

По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы.

Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - заявил эксперт журналистам.

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