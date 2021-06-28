В Нур-Султане число желающих вакцинироваться увеличилось в пять раз

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Нур-Султане количество желающих вакцинироваться увеличилось более чем в пять раз, KAZAKHSTAN TODAY.

На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Последние дни наблюдается рост желающих. Люди начали более осознанно относиться к здоровью своему и окружающих. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса - Дельта, так называемого индийского штамма. За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в пять раз", - сообщает официальный сайт городского акимата.

По состоянию на 26 июня почти 203 тысячи жителей Нур-Султана привиты первым компонентом, полную иммунизацию прошли 142,5 тысячи человек - это меньше 10% от общего числа привитых в РК. В Казахстане первую прививку от коронавируса получили 3 млн человек, оба компонента вакцины - 1 869 481.

Для стимуляции граждан к вакцинации в столице организованы розыгрыши в виде ценных призов. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры. ТРЦ "Mega Silk Way" объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных. Кроме того, в ТРЦ "Азия Парк", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия" проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К этой акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники "Мечта".

Для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения. На данный момент первую прививку получили порядка 17% жителей Казахстана, оба компонента - около 10%.

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