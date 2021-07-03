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Пик заболеваемости штаммом Дельта ожидается в августе - Бекшин

02.07.2021 6346
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы прогнозирует пик заболеваемости штаммом Дельта в августе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы думаем, что пик заболеваемости будет в начале или середине августа, поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября," - сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин. 

 
Спикер рассказал, что чаще заболеванию коронавирусной инфекцией подвергается неработающее население, которое составляет 36%. Далее 19% - работники крупных и малых предприятий. В статистике также зафиксировано 17% пенсионеров, 10% школьников и 6% детей дошкольного возраста. 
 
Бекшин подчеркнул, что новые штаммы коронавируса нацелены на детей. 
 

Меры, принимаемые городскими властями, достаточны для того, чтобы обуздать инфекцию. С нашей стороны делается всё. Сейчас перед нами стоит задача к сентябрю выйти с хорошей иммунной прослойкой," - добавил санврач мегаполиса.

 

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