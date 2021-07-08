Дельта-штамм КВИ не оставляет выбора, кроме как вакцинироваться, - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал об осложнении эпидемиологической ситуации и призвал алматинцев вакцинироваться, чтобы защитить здоровье, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Аким отметил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает осложняться в связи с распространением штамма Дельта, зафиксированного специалистами ДСЭК города 18 июня.

В этой связи исследования на наличие мутировавших штаммов КВИ продолжены. 1 июля из 88 образцов, взятых у больных КВИ, выявлено в 67 образцах Дельта (76%), в 14 (16%) Альфа (британский), в 2 - неизвестного происхождения, 3 результата отрицательные (3,4%), в 1 (1,1%) COVID-19 (уханьский). Исследования от 3 июля показали, что из 45 образцов от больных в 35 (78%) выявлен штамм Дельта, в 6 (13%) Альфа и лишь в 1 (2,2%) COVID-19 (уханьский).

При этом специалисты констатируют продолжающееся нарастание удельного веса симптомных больных КВИ. По сравнению с предыдущими 7 днями этот показатель вырос в 1,5 раза, с 46% до 73%. Это связано с превалирующей циркуляцией штамма Дельта, вызывающего более тяжелые клинические проявления КВИ.

Анализ возрастного состава за последние 2 недели показал прежнюю "нацеленность" вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности штамма Дельта. Так, возрос удельный вес заболевших детей до 1 года на 0,7%, до 2,8%; детей до 14 лет - на 0,4%, до 15%; подростков 15-19 лет - на 0,8%, до 5,2% и граждан 40-59 лет на 1,5%, до 24,7%.

В этой связи жителям города необходимо обратить особое внимание на состояние детей и подростков, по возможности ограничить посещение мест массового скопления. Представителям среднего возраста также следует усилить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 35%, работников различных ТОО, ИП, АО - 19%, пенсионеров - 17,4%, а также школьников - 10,3% и детей дошкольного возраста - 7%.

По состоянию на 23.59 6 июля в Казахстане подтвержден 442 291 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 299.

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