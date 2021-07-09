Обязательная вакцинация оправдана и не нарушает права - Минюст

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Казахстане имеются все правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на министерство юстиции.

Физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории РК, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний (пункты 4 и 8 статьи 85 Кодекса), к их числу относится и профилактическая прививка против КВИ (в соответствии с постановлением правительства республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №612). Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что "государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека" (статья 31 Конституции)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что, гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция РК не исключает возможности их ограничения, но лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения.

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