Дополнительные ограничения введут в Алматы из-за четырехкратного роста заражения COVID-19

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Сегодня на заседании городского штаба по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова был рассмотрен вопрос введения в мегаполисе дополнительных ограничительных мер с учетом четырехкратного роста заражения коронавирусной инфекцией, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель территориального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что за 3 недели июля зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией , что в 4 раза превышает показатели за аналогичный период июня. Это свидетельствует о нарастающем темпе распространения COVID-19 в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер.

На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли - с 31% до 39,7%, в парках отдыха и пешеходных улицах - с 1,2% до 5%.

В этой связи планируется усиление ограничительных мер в соответствии с предложениями Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, планируются более жесткие ограничения деятельности объектов. Соответствующие дополнения и изменения в постановление главного государственного санитарного врача города будут внесены и опубликованы в ближайшее время. Отмечается, что ужесточение действующих ограничений нацелено на недопущение массового заражения, что также позволит системе здравоохранения эффективно распределять ресурсы и предоставлять качественные медицинские услуги, не допуская нехватки койко-мест и медкадров.

Также увеличилось заражение ввиду контактов в семье - с 17,7% до 19,4%. В этой связи горожанам рекомендуется вакцинироваться против коронавирусной инфекции - это позволит защитить собственное здоровье и не распространять инфекцию на близких окружающих.

Эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась. Тренд заражения вариантом COVID-19 Дельта, индийский штамм, - возрастающий. Единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Необходимо также повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии", - отметил Ержан Бабакумаров.

По его словам, в городе продолжается работа по формированию коллективного иммунитета. В Алматы на сегодня первым компонентом вакцинированы 665 тыс. человек. Всего в городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Кроме того, был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп по контролю над соблюдением карантинных мер. Сейчас в Алматы функционируют 40 мониторинговых групп. С начала июля проведено 278 выездных мероприятий, охвачено 2733 объекта, выявлены нарушения - в 245. Составлено 173 протокола на юридические и физические лица. Бабакумаров поручил усилить работы по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по Ashyq, и наказанию лиц, посещающих общественные места с "красным" статусом. Вместе с тем даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат посредством регистрации на электронной платформе Info Kazakhstan.

Напомним, что мобильные группы осуществляют мониторинг на предмет нарушений несоблюдения требований:





- к ограничению деятельности объекта (режим работы);

- на запрет проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- социального дистанцирования;

- масочного режима;

- превышения лимита численности посетителей.





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