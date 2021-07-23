Дополнительные ограничения введут в Алматы из-за четырехкратного роста заражения COVID-19

Руководитель территориального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что за 3 недели июля зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в 4 раза превышает показатели за аналогичный период июня. Это свидетельствует о нарастающем темпе распространения COVID-19 в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер.
На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли - с 31% до 39,7%, в парках отдыха и пешеходных улицах - с 1,2% до 5%.
В этой связи планируется усиление ограничительных мер в соответствии с предложениями Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В частности, планируются более жесткие ограничения деятельности объектов. Соответствующие дополнения и изменения в постановление главного государственного санитарного врача города будут внесены и опубликованы в ближайшее время. Отмечается, что ужесточение действующих ограничений нацелено на недопущение массового заражения, что также позволит системе здравоохранения эффективно распределять ресурсы и предоставлять качественные медицинские услуги, не допуская нехватки койко-мест и медкадров.
Также увеличилось заражение ввиду контактов в семье - с 17,7% до 19,4%. В этой связи горожанам рекомендуется вакцинироваться против коронавирусной инфекции - это позволит защитить собственное здоровье и не распространять инфекцию на близких окружающих.
Эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась. Тренд заражения вариантом COVID-19 Дельта, индийский штамм, - возрастающий. Единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Необходимо также повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии", - отметил Ержан Бабакумаров.
По его словам, в городе продолжается работа по формированию коллективного иммунитета. В Алматы на сегодня первым компонентом вакцинированы 665 тыс. человек. Всего в городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.
Кроме того, был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп по контролю над соблюдением карантинных мер. Сейчас в Алматы функционируют 40 мониторинговых групп. С начала июля проведено 278 выездных мероприятий, охвачено 2733 объекта, выявлены нарушения - в 245. Составлено 173 протокола на юридические и физические лица. Бабакумаров поручил усилить работы по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по Ashyq, и наказанию лиц, посещающих общественные места с "красным" статусом. Вместе с тем даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат посредством регистрации на электронной платформе Info Kazakhstan.
Напомним, что мобильные группы осуществляют мониторинг на предмет нарушений несоблюдения требований:
- к ограничению деятельности объекта (режим работы);
- на запрет проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- социального дистанцирования;
- масочного режима;
- превышения лимита численности посетителей.
Ранее сообщалось, что в Алматы с учетом роста заболеваемости развернуты дополнительные инфекционные койко-места.
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