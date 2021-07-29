Обстановка по КВИ в Алматы сложная, но контролируемая - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил об осложнении эпидемиологической обстановки и росте заболеваемости КВИ, призвав горожан активнее вакцинироваться, чтобы противостоять распространению вируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю значительно ухудшилась. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила 1 тысячу случаев. Если 23 июля зафиксировано 1080 случаев, то 27 июля уже 1250. С начала года общее количество случаев КВИ составило 75 153, с начала июля - 16 911 случаев.

Число заболеваний за неделю выросло в 1,2 раза - с 5483 случаев до 6818, суточный прирост составил 1,3%. Нарастание удельного веса симптомных больных замедлилось, оставшись на уровне 90%. Таким образом, прогнозируемая по базовому сценарию эпидемиологическая ситуация в июле с регистрацией порядка 27,5 тыс. случаев подтверждается", - отметил аким города.

Охват вакцинацией населения Алматы по состоянию на 27 июля I компонентом составил 49,9%, II - 33,6% от официальной численности населения. Однако этого все еще недостаточно для стабилизации очередной волны эпидемии, обусловленной вариантом дельта-COVID-19.

При этом анализ возрастного состава за последние 2 недели показал, что продолжается увеличение заболеваемости детей до 1 года - на 0,3%, составив 2,8%. Заболели 178 детей против 135 на прошлой неделе. Заболеваемость КВИ преобладает среди граждан от 20 до 40 лет - 38%, 40-59 лет - 25% и лиц старше 60 лет - 20%.

В этой связи Сагинтаев обратился к алматинцам и гостям города проявить благоразумие и ответственность, получив прививку против КВИ. Только так можно сохранить и обезопасить свои здоровье и жизнь. Более того, вакцинированные горожане не подвергают риску своих близких и окружающих - друзей, коллег и знакомых.

Напомним , сегодня в инфекционных стационарах Алматы лечение проходят 3943 человека. При этом 98% из них не вакцинировались.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня на брифинге в СЦК сообщил, что в ряде регионов переполнены ковидные стационары.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан и 16 регионов страны находится в "красной" зоне. В "желтой" зоне только Туркестанская область.

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