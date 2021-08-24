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В Усть-Каменогорске за продажу паспортов вакцинации задержаны 5 человек

23.08.2021 9235
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске задержали пять человек за продажу паспортов вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции ВКО, за изготовление одного паспорта мошенники брали 20 тыс. тенге. 
 
Приходить в медучреждение не требовалось. Граждане через посредника передавали копии удостоверений личности, а затем получали на руки фальшивый документ. В мошеннической схеме были задействованы два врача. 

Каждый из посредников оставлял себе по 2-3 тысячи тенге, а далее основная их часть доходила уже до врачей", - рассказали в полиции.


Следствие выясняет, с какого времени действовала эта схема и сколько людей получили паспорта вакцинации фиктивным способом", - рассказали в ведомстве.

 
Медработники утверждают, что успели выдать фиктивные паспорта только двадцати казахстанцам.
 
В ДП региона отметили, что все паспорта вакцинации, полученные обманным путём, будут признаны недействительными. 
 

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