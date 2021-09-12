В России изменили тактику вакцинации из-за штамма Дельта

МОСКВА. 11 СЕНТЯБРЯ - После появления Дельта-штамма в России изменилась тактика и стратегия вакцинации от коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень протективных антител", - сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.

По его словам, спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, у "Спутника V" гораздо шире, чем у других препаратов.

Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов - в зависимости от того, по каким показателям и как считать", - цитирует академика "РИА Новости" .

Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию "Спутником Лайт".

Чтобы сделать ситуацию управляемой, необходимо привить 70-75% населения, считает ученый. В этом случае заболеваемость пойдет на убыль. При этом, уточнил Гинцбург, необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса.

Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства