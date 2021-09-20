Китайские ученые показали цепочку передачи Дельта-штамма на примере недавнего всплеска заболеваемости COVID-19 в стране

ГУАНЧЖОУ. 19 СЕНТЯБРЯ - Китайские исследователи опубликовали результаты работы, в которой прослеживается и сообщается о полной цепи передачи Дельта-штамма COVID-19, его вирусной кинетике и клинических характеристиках, а также предоставляются данные для профилактики и борьбы с этим штаммом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее исследование было проведено учеными из Восьмой народной больницы города Гуанчжоу и других исследовательских институтов, уточняет "Синьхуа" . Оно было основано на всплеске заболеваемости COVID-19, вызванного Дельта-вариантом новой коронавирусной инфекции в Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун в мае 2021 года.

Проанализировав эпидемиологические и клинические данные пациентов, инфицированных Дельта-штаммом, исследователи обнаружили, что у этого штамма инкубационный период значительно короче, вирусная нагрузка выше, и он отличается более длительным периодом вирусоносительства.

Ученые сообщили, что за 10 дней может смениться четыре поколения Дельта-варианта вируса, причем самая быстрая межпоколенческая передача вируса занимает менее 24 часов.

Исследователи также обнаружили, что Дельта-штамм в Гуанчжоу распространялся в основном через прямые и близкие контакты, в частности, 31,41% случаев заражения произошли во время приема пищи, затем следуют бытовые контакты - 30,13%, распространение в микрорайоне - 18,59% и другие пути передачи, включая места работы и социальные контакты - 19,87%.

Кроме этого, у пожилых пациентов в возрасте 60 лет и старше в группе Дельта-варианта коронавируса нового типа отмечался более высокий риск развития крайне тяжелого течения заболевания по сравнению с пациентами этой же возрастной категории других групп заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванного другими штаммами COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в EClinicalMedicine, дочернем издании журнала The Lancet.

Ученые считают, что их исследование позволит понять особенности варианта Дельта, что может помочь добиться эффективного сдерживания распространения этого нового штамма.

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