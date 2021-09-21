Эпидситуация в Алматы по-прежнему нестабильна

АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы по-прежнему неустойчива, свидетельствуют данные специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля. В настоящее время фиксируется свыше 500 заражений КВИ ежедневно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ДСЭК Алматы, удельный вес симптомных носителей коронавируса составляет 95% от числа зараженных. В инфекционных стационарах находятся 2775 больных, в том числе 109 детей. Из них 1480 человек - в средней степени тяжести заболевания, 1183 - в тяжелом, 112 - в крайне тяжелом состоянии, 266 находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Еще 5723 заболевших находится на домашнем лечении под наблюдением сотрудников Телемедицинского центра, сообщили в акимате города.

Отмечается, что в зоне риска остаются невакцинированные жители. Профилактическая вакцинация против COVID-19 в срочном порядке требуется жителям старше 60 лет, которые сегодня заражаются в 12% процентах случаях. Больше всего подвержены риску горожане в возрасте от 20 до 39 лет - почти 28% зараженных этой возрастной категории. Более 24% заразившихся КВИ жители 40-59 лет.

По данным эпидемиологических расследований, основными местами заражения в Алматы являются: контакты в семьях - 20,1%, объекты торговли - 20,8%, в том числе рынки - 9,1%, общественный транспорт - 19,7%.

Жителей Алматы на пороге сезонных заболеваний призывают вакцинироваться от коронавируса. Массовые вакцины, которые сейчас применяются в стране, уже хорошо изучены.

По информации акимата, первым компонентом вакцинированы 928 946 алматинцев, вторым - 820 220. Из них лица старше 60 лет - 116 677 человек. В мегаполисе по-прежнему привиться можно в одном из 160 существующих прививочных пунктов.

По данным эпидемиологов Алматы, по состоянию на 20 сентября иммунная прослойка населения составляет около 48,6% от официальной численности населения. Это 41,4% вакцинированных обоими компонентами вакцины и 7,2% переболевших с начала года.

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