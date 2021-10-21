В России из-за КВИ объявили неделю выходных

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ЛОНДОН. 20 ОКТЯБРЯ - В Британии заявили о распространении новой мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дельта является доминирующим в Британии, однако, согласно последним официальным данным, всего 6% случаев заболевания COVID-19 относятся к новой мутации, сообщает obozrevatel.com.

Как и следовало ожидать, мы внимательно следим за этим и без колебаний принимаем меры в случае необходимости", – цитирует издание слова официального представителя премьер-министра страны.

AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины", - сказано в материале.

Как отметил профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2. - это потомок варианта Дельта, он несет в себе две характерные мутации в шипе, Y145H и A222V, передает Science Media Centre.

По его словам, этот штамм может быть ненамного, но заразнее, чем другие, - примерно на 10%.

Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, которые были примерно на 50-60% более передаваемыми. Мы говорим здесь о чем-то довольно тонком, и его еще нужно исследовать", - сказал Баллу.

По его словам, на данный момент новый вариант вируса остается редкостью за пределами Британии. Например, в США было выявлено всего три случая. Кроме того, ведется функциональная работа, чтобы проверить, может ли он хуже распознаваться антителами.