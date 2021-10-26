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Гинцбург: шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации

25.10.2021, 11:40 103681
Гинцбург: шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации
Фото: tehnowar.ru
МОСКВА. 25 ОКТЯБРЯ - Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода. Вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже. Шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат, сообщил ТАСС директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
 

У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют их уровень,поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, уровень антител повышается не очень сильно. Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но дополнительной пользы при этом может и не получить. У него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий", - сказал он.

 
Гинцбург также пояснил, что полгода - оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого необходимо постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.
 
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что ревакцинация в стране запланирована на III декаду ноября 2021 года
 

Рекомендуется введение дополнительной дозы через шесть-девять месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ", - сообщил глава ведомства. 

 
При этом он уточнил, что лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами, будут проходить ревакцинацию через девять месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer). 

Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, будут ревакцинироваться через шесть месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакцинами (Pfizer).

Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), подлежат ревакцинации через шесть месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакцинами. 

Лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации, будут проходить ревакцинацию через три месяца после выздоровления. 
 

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