Медик назвал ранний симптом Омикрон-штамма КВИ

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По словам генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.
В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта Дельта, сообщает РИА Новости.
К признакам инфицирования Омикроном также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Ранее стало известно, что Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад.
Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев.
Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции.