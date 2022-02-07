Четыре новых штамма коронавируса обнаружили в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4826 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 412 случаев COVID-19, в Алматы - 1273, в Шымкенте - 52, в Акмолинской области - 360, в Актюбинской области - 83, в Алматинской области - 294, в Атырауской области - 79, в Восточно-Казахстанской области - 188, в Жамбылской области - 51, в Западно-Казахстанской области - 196, в Карагандинской области - 632, в Костанайской области - 391, в Кызылординской области - 18, в Мангистауской - 22, в Павлодарской области - 467, в Северо-Казахстанской области - 297, в Туркестанской - 11.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 270 954 случая COVID-19. Выздоровели 1 156 981 человек, из них 13 874 - за последние сутки.

По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 356 человек, из них 16 - за минувшие сутки.

За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 100 человек, умерли трое. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 87 020 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 285 человека.

На 6 февраля лечение продолжают получать 101 815 заболевших, из них 100 617, в стационарах - 9 В тяжелом состоянии - 425 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 158, на аппарате ИВЛ - 95.