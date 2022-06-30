Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по КВИ

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Алматы растет число заболевших COVID-19. 29 июня в городе зарегистрировано 77 случаев заболевания, всего с начала месяца зафиксировано 497 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 0,032%, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 16,63, репродуктивное число (число R) достигло 1,78 (республиканский показатель 1,76). Данный показатель свидетельствует о том, что от 1 больного COVID-19 заражено около 2 человек", - сообщили в департаменте санэпидконтроля Алматы.

Там подчеркнули, что пока город находится в "зеленой" зоне.

Результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон, сообщили в департаменте.

Большинство из 458 заболевших COVID-19 - 60% (275 человек), вообще не были вакцинированы, 112 (24%) получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.

Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в "желтую" зону. В целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину", - заявили в департаменте.

В настоящее время в Алматы против КВИ привито первой дозой 1,2 млн человек, охват составил 79%, второй дозой - более 1,1 млн человек, охват составил 98%.

Вакциной "Комирнати" ("Пфайзер") первой дозой привито более 98 тысячи человек, второй дозой - более 91 тысячи человек.

Также продолжается работа по проведению ревакцинации населения, охват по состоянию на 30 июня составляет 58%.

В 64 прививочных пунктах, которые проводят вакцинацию по городу, в наличии имеется вакцина QazVak - 124 453 дозы, "Синофарм Vero Cell" - 185 112 доз, "Комирнати" ("Пфайзер") - 6123 дозы, также ожидается дополнительная поставка порядка 10 тысяч доз.

На сегодняшний день город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации горожан", - резюмировали в ведомстве.