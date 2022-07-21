НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - По новой матрице эпидемиологической ситуации Нур-Султан приближается к "желтой" зоне, заявила сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели, зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля, уже зарегистрировано 3970 случаев КВИ", - сказала Бейсенова.
По ее словам, уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза. За сутки выявляется более 580 случаев заболевания.
Она призвала граждан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей.
Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете", - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга.
Она сообщала, что при переходе в "желтую" зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера МВК по нераспространению COVID-19 пересмотрела ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.