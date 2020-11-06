Нарушителей карантина в Нур-Султане оштрафовали на 15 млн тенге

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане насчитывается 25 объектов предпринимательства, которые допускали неоднократные нарушения карантина и ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Жанна Пралиева, сообщается в Instagram столичного акимата.

На сегодня субъекты предпринимательства продолжают нарушать ограничительные и карантинные мероприятия, среди которых есть и злостные нарушители. Всего в Нур-Султане зафиксировано 25 объектов, на которых неоднократно допускались нарушения ограничительных и карантинных мер. В отношении них из районных управлений полиции поступило более 140 материалов. Это объекты общественного питания и увеселительные заведения - клубы, караоке", - сообщила Жанна Пралиева.

В общей сложности данные заведения оштрафованы на 15 млн тенге. Всего за нарушение ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 836 физических, должностных лиц и субъектов предпринимательства.

Начальник отдела местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Азамат Садыков рассказал о новых случаях нарушений.

Имеется тенденция проведения в ресторанах семейных мероприятий с приглашением большого количества людей. К примеру, 25 октября мобильной группой выявлен ресторан "Сункар" по улице Сембинова, который осуществлял свою деятельность, нарушая карантинный режим. В заведении находилось более 50 посетителей, которые проводили мероприятие "Калжа той". В городе зарегистрировано 2029 фактов нарушения карантина. 213 из них приходится на случаи игнорирования масочного режима", - отметил Азамат Садыков.

Жителей города призывают соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, не собираться в местах массового скопления без особой необходимости.

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