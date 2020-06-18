В Нур-Султане коронавирусом заразились более 20 вирусологов

. Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Более 20 вирусологов заразились коронавирусом в Нур-Султане, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.

Она отметила, что сдавать тесты на COVID-19 необходимо только тем, у кого имеются симптомы, а также потенциальным контактным лицам.

Идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы, и тем, которые являются близкими потенциальными контактными. Всем остальным сдавать не нужно - во избежание нехватки тестов и для оперативной обработки результатов. Свыше 20 вирусологов, сотрудников лаборатории, заразились инфекцией. Они работали и днем и ночью, в круглосуточном режиме. Не надо бежать и сдавать анализы без какой-либо надобности, не создавая паники в семье и нагрузки на лабораторную службу", - сказала С. Кисикова.

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