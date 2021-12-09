Система Orphus

Казахстанцев призвали воздержаться от полетов за границу

08.12.2021, 16:15 98146
Казахстанцев призвали воздержаться от полетов за границу
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - В связи распространением нового штамма Омикрон казахстанцев призывают воздержаться от полетов за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении здравоохранения Нур-Султана отметили, что, несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, жителям и гостям столицы следует строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинных ограничений. Самым эффективным способом защиты от опасного вируса и его последствий остается вакцинация.
 
Жителей столицы также призвали воздержаться от полетов за границу, в связи с распространением нового штамма Омикрон. 
 

Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, вызванные Омикроном, независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции в виде домашнего карантина сроком на 7 дней", - напомнила главный санврач столицы Сархат Бейсенова. 

 
По ее словам, в настоящее время на домашнем карантине находятся 227 человек, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения Омикроном. 
 

Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу", - обратилась Бейсенова к жителям Нур-Султана.


По данным управления здравоохранения, на сегодня по городу 359 пациентов с КВИ получают лечение в инфекционных стационарах, из них в реанимации находятся 40 человек, сообщает сайт столичного акимата.
 

Количество госпитализированных пациентов в инфекционные стационары стало меньше по сравнению с прошлыми месяцами. Так, отмечается снижение как заболевших КВИ на 38%, так и находящихся на стационарном лечении на 27%. Также на 27% уменьшилось количество обращений и вызовов на службу скорой медицинской помощи", - сообщила глава управления Гульназ Досмырзаева.

 
При этом, по ее словам, организации ПМСП продолжают обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Мобильные бригады в день совершают около 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам.
 
Ранее сообщалось, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом.  В связи с угрозой распространения нового вируса Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом.  

МВК приняты следующие меры:

- ограничен въезд в РК иностранных граждан из 11 стран;

- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72-х часов со времени отбора образцов. 
 

Комментарии

новости по теме

Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин

09.12.2021, 16:59 8830
Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин
Фото: fbm.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.
 
 Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.
 

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

 
В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.
 
Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений. 
 

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

 
Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса. 
 
Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.
 
 

ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq

09.12.2021, 11:18 55243
ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq
Фото: atpress.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы разъяснили правила работы социально-экономических объектов в условиях эпидобстановки, соответствующей "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДСЭК Алматы разъяснили, что постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях", принятое во время эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, соответствующей "красной" зоне матрицы, в настоящее время силу не утратило, но режимы работы социально-экономических объектов в дальнейшем, при переходе Алматы в "желтую" и "зеленую" зоны, регулировались очередными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, последним из которых является №47 от 20 октября 2021 года, в которых указаны универсальные требования ко всем трем зонам матрицы.
 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 20 октября 2021 года, в случае эпидемиологической ситуации территории, соответствующей "зеленой" зоне матрицы, конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешены только на объектах, участвующих в проекте Ashyq при заполняемости не более 50% и не более 100 человек при наличии "зеленого статуса" у участников", - говорится в сообщении ДСЭК Алматы.

 
При этом проведение мероприятий на объектах, не участвующих в проекте Ashyq, а также вне помещений, где нет возможности обеспечить работу проекта Ashyq и контроля допуска к мероприятию участников с "зеленым" статусом и их численности, остается под запретом согласно пункту 6 действующего постановления главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях".

Напомним, на сегодняшний день согласно матрице оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне
 

Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

09.12.2021, 10:35 63856
Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал о ходе переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас там неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров, и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, напомнив, что Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с 24 странами.


По его словам, со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, механизм отработан.
 

С Россией переговоры идут. Обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит", - добавил он.


Ранее Цой рассказал о ходе ревакцинации в стране.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов