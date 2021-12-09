Казахстанцев призвали воздержаться от полетов за границу

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АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.

Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.

Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений.

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса.

Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.