Казахстанцев призвали воздержаться от полетов за границу

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - В связи распространением нового штамма Омикрон казахстанцев призывают воздержаться от полетов за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В управлении здравоохранения Нур-Султана отметили, что, несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, жителям и гостям столицы следует строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинных ограничений. Самым эффективным способом защиты от опасного вируса и его последствий остается вакцинация.
Жителей столицы также призвали воздержаться от полетов за границу, в связи с распространением нового штамма Омикрон.
Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, вызванные Омикроном, независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции в виде домашнего карантина сроком на 7 дней", - напомнила главный санврач столицы Сархат Бейсенова.
По ее словам, в настоящее время на домашнем карантине находятся 227 человек, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения Омикроном.
Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу", - обратилась Бейсенова к жителям Нур-Султана.
По данным управления здравоохранения, на сегодня по городу 359 пациентов с КВИ получают лечение в инфекционных стационарах, из них в реанимации находятся 40 человек, сообщает сайт столичного акимата.
Количество госпитализированных пациентов в инфекционные стационары стало меньше по сравнению с прошлыми месяцами. Так, отмечается снижение как заболевших КВИ на 38%, так и находящихся на стационарном лечении на 27%. Также на 27% уменьшилось количество обращений и вызовов на службу скорой медицинской помощи", - сообщила глава управления Гульназ Досмырзаева.
При этом, по ее словам, организации ПМСП продолжают обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Мобильные бригады в день совершают около 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам.
Ранее сообщалось, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом. В связи с угрозой распространения нового вируса Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом.
МВК приняты следующие меры:
- ограничен въезд в РК иностранных граждан из 11 стран;
- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72-х часов со времени отбора образцов.