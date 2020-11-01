В Нур-Султане 500 посетителей ночного клуба закрылись от полиции

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Столичные полицейские выявили ночной клуб, где находилось около 500 посетителей, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения проверочных мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима мобильная группа в 23.37 проверяла ночной клуб "БХБ". В момент визита полицейских в заведении находились около 500 посетителей. При этом клиенты и персонал закрылись внутри, надеясь остаться незамеченными. В клубе, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей, никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции, подчеркнули в пресс-службе столичного ДП.

Другое нарушение было выявлено в 22.10 часов при проверке ночного клуба "ZIMA" по Коргалжинскому шоссе. В этом заведении находились 80 посетителей.

Также при проверке ресторана "ZOLOTO", клуба "ICON" и ресторана "Korean housе" выявлены факты нарушения карантина. Все эти заведения нарушали постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане по организации работы объектов общественного питания, а также санитарно-профилактические мероприятия с установленным графиком работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00.

Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

За сутки мобильной группой проверено 313 объектов предпринимательства, выявлено 46 нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается, необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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