В Нур-Султане выявлено 52 новых случая инфицирования COVID-19

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.50 28 апреля в Казахстане выявлено 90 новых случаев заболевания коронаврусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 52, городе Алматы - 17, городе Шымкенте - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 6, Павлодарской области - 6, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 2, Атырауской области - 1, Акмолинской области - 1", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2950 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 599, городе Алматы - 893, городе Шымкенте - 176, Акмолинской области - 94, Актюбинской области - 57, Алматинской области - 101, Атырауской области - 124, Восточно-Казахстанской области - 16, Жамбылской области - 108, Западно-Казахстанской области - 126, Карагандинской области - 133, Костанайской области - 43, Кызылординской области - 182, Мангистауской области - 31, Павлодарской области - 116, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 121.





На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. Более 211 тыс. человек скончались.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухане стало известно в конце декабря прошлого года.

К настоящему времени в больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19, сообщает РИА "Новости"

За последние сутки в КНР выявлено всего 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

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