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В Нур-Султане от коронавируса скончались еще 7 человек

26.06.2020, 11:40 7831
В Нур-Султане от коронавируса скончались еще 7 человек
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане от коронавируса скончались еще 7 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно официальной информации, в столице РК скончались пятеро мужчин в возрасте 59, 61, 69, 74 и 79 лет, а также две женщины 49 и 62 лет. 
 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Всего на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались 147 человек. 
 
Всего заболели 19 750 человек (с симптомами COVID-19), 12 220 человек выздоровели
 
Напомним, ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе.
 

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