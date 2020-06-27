В Нур-Султане от коронавируса скончались еще 7 человек

Согласно официальной информации, в столице РК скончались пятеро мужчин в возрасте 59, 61, 69, 74 и 79 лет, а также две женщины 49 и 62 лет.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Всего на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались 147 человек.
Всего заболели 19 750 человек (с симптомами COVID-19), 12 220 человек выздоровели
Напомним, ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе.
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