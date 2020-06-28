В Нур-Султане 8 человек скончались от КВИ

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане от коронавируса скончались пятеро мужчин и три женщины, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РК сообщила о еще 8 летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане.

По информации ведомства, в столице скончались мужчины -1959, 1947, 1943, 1954, 1955 годов рождения, Женщины - 1976, 1942, 1948 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 158 случаев с летальным исходом.

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