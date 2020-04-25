В Нур-Султане от коронавируса излечилась 93-летняя пациентка

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 93-летняя женщина излечилась от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Одной из излечившихся от коронавируса в Нур-Султане стала 93-летняя женщина. Отмечается, что врачи проводили ее аплодисментами.

Также стало известно о двух новых выздоровевших от COVID-19 в Жамбылской области. Таким образом, казахстанские врачи вылечили от коронавируса 604 человека.

В Алматы сегодня выписаны 2 пациента с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Это 30-летний мужчина и женщина 1972 года рождения. Двое из числа контактных.

Мужчина находился на лечении в инфекционном стационаре с 4 апреля, женщина - с 14 апреля. У обоих состояние оценивалось как средней степени тяжести. У женщины имелась двусторонняя пневмония.

На сегодня они прошли курс лечения согласно протоколу и чувствуют себя хорошо. Теперь они будут находиться на домашнем карантине.

Известно, что выявленные сегодня в Алматы восемь заболевших - контактные.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 667 пациентов с учётом пациентки из Алматинской области.

Состояние у одного крайне тяжелое, у 21 тяжелое, у 199 средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное.

В провизорных центрах находятся 458 человек, на карантинной изоляции - 523.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, 3 случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Илийском районе.

"Первый пациент, 1967 года рождения, проживает в поселке Отеген батыр, второй, 1991 года рождения, - в селе Туймебай, третий, 1959 года рождения, - в селе Междуреченск. Проведенные анализы на наличие коронавирусной инфекции у всех трех пациентов оказались положительными, все они помещены в инфекционное отделение Карасайской ЦРБ. Выявлено 18 контактных лиц, проводится эпидемиологическое исследование", - уточнили в ведомстве.

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