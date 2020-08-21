В Нур-Султане закрыли 9 из 16 инфекционных стационаров

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В связи с улучшением эпидситуации 9 из 16 инфекционных стационаров в Нур-Султане закрыты, передает Kazakhstan Today.

В связи с улучшением эпидситуации 9 из 16 инфекционных стационаров закрыты в Нур-Султане. По состоянию на 20 августа количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся в стационарах, уменьшилось с 2000 до 95, или в 14 раз, с пневмонией - с 1333 до 176, или в 7 раз", - сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов в эфире программы "COVID-19".

По его словам, сейчас ситуация по коронавирусной инфекции в столице стабильная.

В пик пандемии в городе было задействовано 16 объектов здравоохранения с коечной мощностью порядка 4 тыс. Сейчас девять из них закрыли. На медработников и медучреждения была колоссальная нагрузка. Этого нельзя допускать. Первый удар на себя всегда принимает служба скорой медицинской помощи и в последующем амбулаторно-поликлиническая служба. В этой связи мы сейчас укрепляем материально-техническую базу скорой помощи. Сегодня мы имеем возможность увеличения количества бригад на самой скорой в пиковой период до 100. В поликлиниках города при отделениях неотложной помощи уже имеется 60 бригад", - сказал Тимур Муратов.

Он отметил, что управлением организовано 207 мобильных бригад для оказания неотложной помощи. В состав бригады входят участковый врач и профильные специалисты для оказания медпомощи при необходимости для пациента. В штатном режиме к своим плановым работам приступили многие городские стационары города, поэтому сейчас пациенты, ожидающие своей очереди на госпитализацию, пациенты с хроническими заболеваниями, могут получить необходимую медпомощь в медучреждениях города.

Необходимо придерживаться всех строгих санитарных норм: обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции, при возможности не посещать места массового скопления людей", - подчеркнул Тимур Муратов.

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