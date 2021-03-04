Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Благодаря принимаемым ограничительным и противоэпидемическим мерам по коронавирусной инфекции в Нур-Султане наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 на 33,8% по сравнению с январем, а также на 4,3% за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей", - сообщила на брифинге главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Она отметила, на сегодня город находится в "желтой зоне" согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации с недельным интенсивным показателем на 100 тысяч населения - 54,04.

В городе продолжается регистрация случаев CОVІD-19 среди населения всех возрастов и контингентов. За сутки зарегистрировано 65 случаев инфекции, в том числе 41 случай с симптомами, 24 - бессимптомных, выявлено 64 очага.

Согласно статистике, в столице преимущественно болеют коронавирусной инфекцией лица в возрасте 30-39 лет (24,8%) и старше 50 лет – 23,5%. При этом, заболевших детей из общего числа - 14,9%. Более подверженными к заражению являются работающие - 48%, что свидетельствует о несоблюдении противоэпидемических мероприятий в коллективах.

С начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1103 случая КВИ, из них 263 (23,8%) - среди учащихся дежурных классов. При этом 840 случаев зарегистрировано среди школьников на дистанционном обучении, сообщает МВК по нераспространению COVID.





В Нур-Султане продолжается вакцинация медицинских работников. С 1 марта к процессу вакцинации на добровольной основе присоединились педагоги и сотрудники силовых структур столицы.





На сегодня 1 компонентом охвачено 2241 человек, 2 компонентом - 824 жителя Нур-Султана.





При регистрации случаев COVID-19 департаментом санитарно-эпидемиологического контроля принимаются незамедлительные меры по выявлению и лабораторному обследованию близких контактных лиц с проведением противоэпидемических мероприятий для локализации очагов, а также принимаются ограничительные карантинные меры. Однако стоит понимать, что эти меры не могут быть постоянными, поскольку они влияют практически на все сферы жизнедеятельности. Именно поэтому на сегодня вакцинация - это единственная альтернатива карантину", - отметила спикер.





Бейсенова также обратилась к жителям города в преддверии предстоящих праздников.





Хотелось бы обратиться еще раз к жителям города и гостям столицы о соблюдении ограничительных карантинных мер: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления, не организовывать массовые мероприятия", - сказала главный санврач.

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