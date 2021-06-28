Второй случай заражения Дельта-штаммом COVID-19 в Алматы выявили у ребенка

По словам Лауры Мырзагали, второй случай выявлен у ребенка.
Сейчас их только двое - 1983 года рождения женщина и ребенок 2013 года рождения. Они находятся сейчас в Саялы, в инфекционной больнице. По другим домочадцам как контактным пока нет информации, что они заболели", - сказала она на брифинге.
Ранее сообщалось, что Дельта-штамм обнаружен у домохозяйки из Алматы. Напомним, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что российская и казахстанская вакцины защищают организм ото всех известных мутированных штаммов коронавируса, в том числе от Дельта-штамма.
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