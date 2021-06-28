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Второй случай заражения Дельта-штаммом COVID-19 в Алматы выявили у ребенка

24.06.2021 10126
Второй случай заражения Дельта-штаммом COVID-19 в Алматы выявили у ребенка
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали сообщила о выявлении второго случая возможного заражения Дельта-штаммом коронавируса в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Лауры Мырзагали, второй случай выявлен у ребенка.
 

Сейчас их только двое - 1983 года рождения женщина и ребенок 2013 года рождения. Они находятся сейчас в Саялы, в инфекционной больнице. По другим домочадцам как контактным пока нет информации, что они заболели", - сказала она на брифинге.

 
Ранее сообщалось, что Дельта-штамм обнаружен у домохозяйки из Алматы. Напомним, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что российская и казахстанская вакцины защищают организм ото всех известных мутированных штаммов коронавируса, в том числе от Дельта-штамма.
 

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