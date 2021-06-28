Второй случай заражения Дельта-штаммом COVID-19 в Алматы выявили у ребенка

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали сообщила о выявлении второго случая возможного заражения Дельта-штаммом коронавируса в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Лауры Мырзагали, второй случай выявлен у ребенка.

Сейчас их только двое - 1983 года рождения женщина и ребенок 2013 года рождения. Они находятся сейчас в Саялы, в инфекционной больнице. По другим домочадцам как контактным пока нет информации, что они заболели", - сказала она на брифинге.

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