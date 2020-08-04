Более 1000 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - 1058 человек скончались от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Всего в РК зарегистрировано 92 662 подтвержденных случая COVID-19, прирост составил 1,2%. Умерло 1058 пациентов. За текущие сутки - 34. По состоянию на 2 августа зарегистрировано 5614 вероятных случаев КВИ (ПЦР отрицательный). При этом мы говорим, что на сегодняшний день КВИ 798 человек заболело (имеется коронавирусная пневмония, ПЦР отрицательный) и 21 летальный случай по таким заболеваниям", - сказал на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой.

Министр сообщил, что ведется объединенная статистика по всем пневмониям. Выросло число смертей от пневмонии.

По предыдущим периодам у нас есть цифры, которые мы не скрываем. Там различные виды пневмонии есть - вирусные, бактериальные, грибковые, в том числе коронавирусные, в этом перечне есть... В 2019 по 2 августа было 76 985 случаев, в 2020 году - 256 541 случай. При этом смертность в 2019 году была в 2033 случаях, в 2020 году - в 4042", - сказал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства