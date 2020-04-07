Мобильный полевой госпиталь на 100 койко-мест и палаточный лагерь на 500 мест развернули близ Алматы

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Мобильный полевой госпиталь на 100 койко-мест и палаточный лагерь на 500 мест развернули в 30 км от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Дополнительно к ранее подготовленным в военных госпиталях и лазаретах инфекционным отделениям, накануне в 30 км от Алматы был развернут современный мобильный полевой госпиталь. Для развертывания полноценного госпиталя, включая перевозку из Тараза, понадобилось всего 2,5 суток", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Отмечается, что госпиталь на 100 койко-мест включает приемное и диагностическое отделения, операционные блоки, отделение анестезиологии и реанимации, эвакуационное отделение, ординаторскую и аптеку. Он оснащен качественным оборудованием для проведения рентгеновского обследования, лабораторией и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Госпиталь оборудован системами отопления и кондиционирования, имеет санузлы и душевые. Рядом отремонтированы и находятся в готовности для карантина два здания на 300 мест, развернут палаточный лагерь на 500 мест.

Кроме того, по данным пресс-службы, подготовлен резервный военно-медицинский фонд и в Нур-Султане. В столице в двух зданиях подготовлено 160 мест, а также развернут палаточный лагерь на 500 мест.

Военно-медицинской службой Вооруженных Сил Казахстана приняты дополнительные меры по подготовке военно-медицинских учреждений, персонала, оборудования и средств к приему, лечению и карантину пациентов. В готовность приведено отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя. Оно оснащено современными аппаратами искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальными режимами, которые позволяют лечить самые сложные случаи пневмонии, в том числе вирусной. Полный спектр медицинского оборудования дает возможность проводить диагностику, лечение и наблюдение пациентов с тяжелой патологией лёгких, оказывать реанимационную помощь", - отметили в Минобороне.

Личный состав отделения обеспечен необходимыми защитными приспособлениями и костюмами 2-3 степени защиты. Ежедневно с медицинскими специалистами проводятся занятия и тренинги по алгоритму действий в ситуации с поступлением больных COVID-19, заверили в ведомстве.

Благодаря заблаговременной подготовке силы и средства военно-медицинской службы были в короткий срок мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Военные медики разработали и внедрили ряд мер профилактики и предотвращения распространения инфекции. Они держат на контроле состояние здоровья военнослужащих и оказывают содействие другим госорганам", - заключили в Минобороне.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным в стране подтвержден 651 случай регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.

В рамках взаимной выручки Казахстану была направлена различная помощь из таких стран, как ОАЭ, США, Китай, Южная Корея, Япония, Турция и Израиль.

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