В Алматы 101 зона очага COVID-19

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 16 апреля на территории Алматы - 101 зона очага коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В связи с проводимой работой по активному поиску скрытых очагов инфекции, точечному отбору подлежащего проверке контингента выявлены очаги инфекции.

В Ауэзовском районе - 25 зон очага по адресам: микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; микрорайон Аксай-1, 24; микрорайон Мамыр-4, 296; микрорайон Аксай-1а, 30; микрорайон Янтарная, 15-а; микрорайон 1, 10; микрорайон Мамыр-4, 121; улица Степная, 2; микрорайон Аксай-5, 6; микрорайон Аксай-2, 38; улица Трудовая, 48; микрорайон 5, 21; микрорайон 6, 15; микрорайон 8, 96; микрорайон 10, 7/3; улица Юбилейная, 36; улица Пролетарная, 13; микрорайон Жетысу-3, 17; микрорайон 8, 55; микрорайон Мамыр-1, 6; улица Утеген батыра, 17б/1; микрорайон Аксай-3б, 30; микрорайон Аксай-2, 12; микрорайон Мамыр-4, 305.

В Алатауском районе - 15 зон очага заражения по адресам: микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа-батыра, 190; микрорайон Шанырак-2, улица Рахимова, 123; микрорайон Зердели, 43; улица Байысова, 8; улица Кумбели, 26; микрорайон Зердели, 64; микрорайон Акбулак, 23; улица Душанбинская, 14; улица Бердигулова, 45; микрорайон Шанырак-2, улица Рахимова, 2-а; микрорайон Зердели, 130; микрорайон Зердели, 34; микрорайон Улжан, улица Улан, 32; микрорайон Зердели, 61/160; микрорайон Шанырак-2, улица Кюльтегина, 35.

В Алмалинском районе - 13 зон очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263; улица Казыбек би, 154; улица Исаева, 155; улица Байзакова, 230; улица Манаса, 11; микрорайон Тастак-2, 29; ЖК Евразия, 3; улица Шарипова, 110.

В Бостандыкском районе - 18 зон очага по адресам: улица Байзакова, 299; улица Тимирязева, 42; микрорайон Орбита-4, 33; улица Радостовца, 171; улица 24 июня, 30; проспект Абая, 50/1; улица Байтурсынова, 113; микрорайон Аскар тау, улица Коктем, 1; микрорайон Коктем-1, 24; улица Розыбакиева, 125/1; улица Байзакова, 289; улица Ауэзова, 163-а; улица Сатпаева, 93; улица Утепова, 21-а; микрорайон Коктем-1, улица Маркова, 28; улица Жандосова, 6; улица Егизбаева, 7; микрорайон Орбита-3, 52.

В Медеуском районе - 8 зон очага по адресам: улица Сарсенбаева, 210; улица Есенова, 9; улица Сазановская, 74/2; улица Кунаева, 82; улица Казанская, 42; микрорайон Думан, улица Арыс, 42; проспект Достык, 5; улица Кунаева, 82.

В Жетысуском районе - 6 зон очага по адресам: улица Бокейханова, 173; улица Бурундайская, 119/1; микрорайон Кокжиек-3, 32; микрорайон Айнабулак-3, 124; улица Потанина, 96-а; улица Потанина, 61.

В Турксибском районе зарегистрировано 9 зон очага: улица Тукая, 25; микрорайон Жас канат-1, 57; улица Сельскохозяйственная, 20; улица Ижевская, 24; улица Майлина, 190/3; микрорайон Жас Канат, 14/9; микрорайон Алтай-1, 23; улица Поддубного, 168-а; улица Чехова, 5-а.

В Наурызбайском районе - 7 зон очага: микрорайон Калкаман, улица Сагатова, 33; коттеджный городок "Достык", 2; микрорайон Акжар, сельский округ Алтын Алма, 44; ЖК "Алма Сити", 4/10; микрорайон Калкаман-2, улица Айбергенова, 193; улица Ниязбекова, 17; улица Даулеткерея, 7.

По информации пресс-службы акима Алматы, на территории мегаполиса в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 40 зон очага по следующим адресам:

- Ауэзовский район - микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28.

- Алатауский район - микрорайон Заря Востока улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; с. Теректи, улица Жасыл Желек, 13; микрорайон Шанырак-2, улица Тойшибек-батыра, 121.

- Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

- Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242; улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; Орбита-1, 27; улица Клочкова, 154.

- Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; проспект Достык, 111/2; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.

- Жетысуский район - улица Енликгул, 34а; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; улица Борзова, 85; улица Волочаевская, 51.

- Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; микрорайон Жулдыз-2, 45; улица Ганибет, 27б; микрорайон Жас канат-1, 53; микрорайон Жулдыз-1, 13.

- Наурызбайский район - микрорайон Акжар, улица Береке-1, 97.

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