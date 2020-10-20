За сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 17;
город Алматы - 10;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 5;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 15;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 9;
Костанайская область - 4;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 11;
Северо-Казахстанская область - 9.
Всего в стране выявлены 109 508 заболевших.
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