За сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 18 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 508 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 17;

город Алматы - 10;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 5;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 15;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 9;

Костанайская область - 4;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 11;

Северо-Казахстанская область - 9.

Всего в стране выявлены 109 508 заболевших.

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